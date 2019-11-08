خام مربان.. أرقام وحقائق مذهلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يرتبط اسم مربان بتاريخ إنتاج النفط في دولة الإمارات بشكل وثيق إذ تم اكتشاف النفط في حقل "باب" المعروف باسم مربان عام 1958 وبحلول عام ألف وتسعمئة وواحد وستين 1961 تم الانتهاء من حفر سبع 7 آبار، ليبدأ بعدها إنتاج وتصدير أربعة 4 آلاف برميل من النفط يوميا.

وخلال الخمسين سنة الماضية ارتفع إنتاج خام مربان بشكل كبير، ليصل إلى نحو مليون وسبعمئة ألف "1.7 مليون" برميل يوميا مع توقعات بارتفاع هذا الرقم بعدما وصل عدد الآبار التي تنتج خام مربان إلى 1743 بئرا في العاصمة أبوظبي.

ويشكل خام مربان أكثر من 50% من إنتاج دولة الإمارات من النفط، كما تسبب إنتاجه الوفير في احتلال دولة الإمارات المرتبة السادسة عالميا في احتياطيات النفط، ولأنه أحد أفضل خامات النفط عالميا يتم استخدامه من قبل أكثر من ستين 60 مصفاة حول العالم ليبقى عاملا محفزا للنمو في دولة الإمارات لعقود مقبلة.