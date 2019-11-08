شكرا لقرائتكم إغلاق طريق الهدا في الاتجاهين بسبب الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-08 إغلاق طريق الهدا في الاتجاهين بسبب الأمطار متابعات الخليج 365 - الطائف Advertisements أكد المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) أنه حدث إغلاق مؤقت لطريق الهدا في الطائف بمنطقة مكة المكرمة احترازيًّا في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار الغزيرة. وقال المركز عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: إنه يرجى أخذ الحيطة والحذر. في سياق آخر، أفاد المركز بهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من الكر والشفا في محافظة الطائف، مشددًا على ضرورة أخذ الحيطة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.







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