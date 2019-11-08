شكرا لقرائتكم إغاثي الملك سلمان يوزع 6 آلاف كرتون تمور في عدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-08 إغاثي الملك سلمان يوزع 6 آلاف كرتون تمور في عدن متابعات الخليج 365 - واس وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع وزارة الصحة اليمنية أمس الأول, 6,000 كرتون من التمور للأسر الأشد فقرا وذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة والنازحين في محافظة عدن.

وأثنى منسق اللجنة العليا للإغاثة على ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم مختلف شرائح المجتمع المحتاجة في بلاده.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.







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