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القبض على 3 أحداث رشوا مادة بيضاء على فتيات في تبوك
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي
قبضت شرطة منطقة تبوك على 3 أحداث رشوا مادة بيضاء على مجموعة من الفتيات.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، العقيد خالد الغبان، أنه وبالإشارة إلى ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض عددٍ من الفتيات للرش بمادة بيضاء من ركاب مركبة، أثناء عبورهن أحد الطرق بمدينة تبوك، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن القبض عليهم، وهم ثلاثة أحداث، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأشار الغبان إلى أن شرطة منطقة تبوك إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
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