محاكاة الفضاء والأماكن الأثرية .. مواقع للتصوير في «حكايا مسك»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شهدت مناطق التصوير داخل موقع فعاليات مبادرة «حكايا مسك» التي ينظمها مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية»، عشرات الآلاف من الزوار، منذ انطلاقتها قبل ثلاثة أيام، خاصة المناطق المخصصة للتصوير والمصممة على أشكال متعددة، منها ما يمثل أماكن تاريخية وأخرى لمدن حديثة وقاعات ضخمة مجهزة بشاشات ومؤثرات تجعل زائرها يشعر وكأنه في الفضاء، فضلا عن السيارات المجهزة بالكاميرات وغيرها من الأجهزة والمعدات الحديثة.

وفي الوقت الذي توسط مقر المبادرة مواقع تمثل مدائن صالح وكذلك جدة القديمة، إلى جانب العديد من المواقع الشبيهة بمدينة نيويورك الأمريكية، استقبلت منطقة التحضير للإنتاج العديد من الشباب والشابات الشغوفين بالتعلم والمعرفة في 9 ورش عمل تنوعت موضوعاتها بين ابتكار الأفكار، والتصور الأولي للشخصية في القصة، وكذلك كيفية عرض الفكرة، وأنواع الكتابة، إضافة إلى تعلم مبادئ كل من «كتابة السناريو وتطوير الشخصية والرسم الثنائي والثلاثي الأبعاد».

وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية يوسف الحمادي أنه فيما يخص ورش عمل منطقة ما قبل الإنتاج، فقد شهدت انعقاد 9 ورش عمل أخرى، تعرف فيها المتدربون على كيفية إعداد جدول الإنتاج، وعناصر طاقم التمثيل، وكيفية استكشاف مواقع التصوير، إلى جانب معرفة صناعة الأزياء وتطوير الشخصيات، وكذلك نحت وابتكار المجسمات، إضافة إلى تعلم مكياج المؤثرات الخاصة، وكيفية إعداد وضعية الكاميرا، مضيفا «كما تعلم المسجلون في ورش العمل أهمية تطوير الشخصيات وكذلك البيانات».

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وأشار إلى أن منطقة الإنتاج شهدت العدد الأكبر من ورش العمل بعد أن قدمت المبادرة أمس الأول ورش عمل انتهت باستفادة المسجلين فيها وتعلمهم كيفية تنظيم طاقم العمل، ومبادئ الإخراج، بينما اطلع المتعلمون على حقيقة التمثيل وكيفية التقدم فيه وكذلك مبادئ التمثيل وتحليل النصوص ودراسة المشهد والمحفزات العاطفية.

وأضاف الحمادي بأن يوم الخميس انتهى بـ9 ورش عمل في منطقة ما بعد الإنتاج باستفادة مئات المسجلين الذين يفترض بهم إتقان مهارات الاستفادة من الانيميشن والمؤثرات البصرية وتحرير الأفلام والصوت، ودور الموسيقى في الأفلام ورسم خلفيات المشاهد.

وشهدت منصة حكايا، جلسة حوارية لقناة العربية قدمها سعد المطرفي، أحد منسوبي القناة، تحدث خلالها عن كواليس العمل، مشيرا إلى أن من هم خارج ميدان العمل لا يرون إلا الثمار والناتج الأخير وصدى النجاحات المتحققة، ولا يرون أسرار هذا النجاح والمراحل التي مر بها والعوامل التي ساعدت على إنجازه.

من ورش العمل:

18 ورشة تنوعت ما بين: