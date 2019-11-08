تأجيل افتتاح قطارات إليزابيث في لندن إلى 2021

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لندن
أعلنت هيئة النقل بالعاصمة البريطانية لندن أن شركة «كروسريل» للسكك الحديدية أخطرتها بإرجاء موعد افتتاح خط قطارات إليزابيث حتى 2021 بدلا من موعده المقرر العام المقبل.
وذكرت الشركة في بيان، أوردته وكالة «بلومبيرج» للأنباء أن استكمال القطاع الأوسط من الخط سوف يتم في أقرب وقت ممكن خلال 2021.
وأضافت أن المشروع سيتطلب توفير مبالغ إضافية لتغطية تكاليف رفع مستويات خطط مواجهة الطوارئ.
وذكرت «بلومبيرج» أن التكلفة المتوقعة للمشروع تبلغ حاليا 4ر15 مليار جنيه إسترليني، بزيادة 400 مليون جنيه عن القيمة الأصلية التي تم رصدها لتنفيذه.
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