صاعقة تقتل 6 أثناء تشييع جنازة بأوغندا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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لقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب 11 آخرون بجروح خطيرة عندما أصاب البرق مشيعين أثناء جنازة في شمال أوغندا.
وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية باتريك أوكيما أمس: إن الحادث وقع خلال عاصفة برق صاحبتها أمطار غزيرة في قرية توبي، بمقاطعة بادير أمس الأول.
وأضاف أوكيما أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى، مشيرا إلى أن حالة عدد منهم حرجة.
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