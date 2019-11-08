صاعقة تقتل 6 أثناء تشييع جنازة بأوغندا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب 11 آخرون بجروح خطيرة عندما أصاب البرق مشيعين أثناء جنازة في شمال أوغندا.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية باتريك أوكيما أمس: إن الحادث وقع خلال عاصفة برق صاحبتها أمطار غزيرة في قرية توبي، بمقاطعة بادير أمس الأول.

وأضاف أوكيما أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى، مشيرا إلى أن حالة عدد منهم حرجة.