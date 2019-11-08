ألمانية تعترف بمحاولة قتل زوجها بجرعة أنسولين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - توبينجن

اعترفت شرطية ألمانية خلال محاكمتها أمس أمام محكمة مدينة توبينجن الألمانية بمحاولة قتل زوجها بجرعة زائدة من الأنسولين.

ويتهم الادعاء العام الشرطية، 40 عاما، بالشروع في قتل زوجها بدافع الخوف من فقدان حق الوصاية على طفليها.

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وتحاكم في القضية نفسها شرطية أخرى، 42 عاما، زميلة للمتهمة، بتهمة إمدادها بالأنسولين الذي جرى استخدامه في محاولة قتل الزوج، 52 عاما، الذي يعمل شرطيا أيضا.

وذكرت المتهمة أن زوجها كان يضعها تحت ضغط نفسي، مضيفة أنها حقنته بالأنسولين في منزلهما في فبراير الماضي بغرض قتله.

ووفقا لبيانات الادعاء العام، طلبت المتهمة الإسعاف لزوجها بإلحاح من ابنها الذي ظهر وقت ارتكاب الجريمة، مما تسبب في نجاة الأب.

ولم تدل الشرطية الثانية المتهمة بالتورط في الجريمة بأي إفادات حتى الآن.