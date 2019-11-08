، "تعليم نجران" يطلق ملتقى "التحصيل الدراسي ونواتج التعلم" الأحد المقبل ،

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يرعى المدير العام للتعليم بمنطقة نجران، ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، الأحد المقبل؛ ملتقى القيادة المدرسية بعنوان "التحصيل الدراسي ونواتج التعلم" الذي تنظمه إدارة الإشراف التربوي، ممثلة في قسم القيادة المدرسية ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم نجران جابر مدخلي، أن الملتقى يستهدف ٢٠٠ مشرف وقائد وقائدة مدرسة، ويهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات الأساسية اللازمة التي تمكّنه من القيام بعمليات تحسين التحصيل الدراسي بكفاءة وفعالية عالية، لتحقق أعلى مستويات نواتج التعلم.
وقال "مدخلي": إن "الملتقى سيعمل على التعرف على مدى فعالية البيئة التعليمية والتربوية على التحصيل الدراسي، وآليات استثارة دافعية الطلاب للتعلم والأساليب والوسائل التعليمية الفعالة التي تحفز التعلم، وتضاعف من معدلات التحصيل الدراسي للطلاب، والمساهمة في حل مشكلة الضعف؛ من خلال توضيح مفهوم التحصيل الدراسي لدى الطالب في المرحلة الابتدائية، وتحديد الأسباب وتحليلها وتقديم بعض الحلول المقترحة؛ لحل ما قد يشوب العملية التعليمية من ضعف".
وتابع: إن "الملتقى سوف يقدم العديد من الوحدات التدريبية في العديد من الجوانب ومهارات التدريس، ودورها في جعل العملية التعليمية ذات جاذبية وإنتاجية أفضل"، مؤكدًا أنه على هامش الملتقى سوف يتم تنفيذ دورات مسائية موجهة للقيادات التعليمية والمشرفين التربويين، تركز على مهارات التخطيط وبناء مؤشر الأداء.
08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441 06:38 PM
يهدف للتعرف على فعالية البيئة التعليمية والتربوية
يرعى المدير العام للتعليم بمنطقة نجران، ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، الأحد المقبل؛ ملتقى القيادة المدرسية بعنوان "التحصيل الدراسي ونواتج التعلم" الذي تنظمه إدارة الإشراف التربوي، ممثلة في قسم القيادة المدرسية ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم نجران جابر مدخلي، أن الملتقى يستهدف ٢٠٠ مشرف وقائد وقائدة مدرسة، ويهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات الأساسية اللازمة التي تمكّنه من القيام بعمليات تحسين التحصيل الدراسي بكفاءة وفعالية عالية، لتحقق أعلى مستويات نواتج التعلم.
وقال "مدخلي": إن "الملتقى سيعمل على التعرف على مدى فعالية البيئة التعليمية والتربوية على التحصيل الدراسي، وآليات استثارة دافعية الطلاب للتعلم والأساليب والوسائل التعليمية الفعالة التي تحفز التعلم، وتضاعف من معدلات التحصيل الدراسي للطلاب، والمساهمة في حل مشكلة الضعف؛ من خلال توضيح مفهوم التحصيل الدراسي لدى الطالب في المرحلة الابتدائية، وتحديد الأسباب وتحليلها وتقديم بعض الحلول المقترحة؛ لحل ما قد يشوب العملية التعليمية من ضعف".
وتابع: إن "الملتقى سوف يقدم العديد من الوحدات التدريبية في العديد من الجوانب ومهارات التدريس، ودورها في جعل العملية التعليمية ذات جاذبية وإنتاجية أفضل"، مؤكدًا أنه على هامش الملتقى سوف يتم تنفيذ دورات مسائية موجهة للقيادات التعليمية والمشرفين التربويين، تركز على مهارات التخطيط وبناء مؤشر الأداء.
، "تعليم نجران" يطلق ملتقى "التحصيل الدراسي ونواتج التعلم" الأحد المقبل ،
المصدر : الخليج 365
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