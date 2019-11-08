محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار يقضي بتعيين المهندس محمد مساعد المنبهي الشهراني، مديرًا لمكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة تربة؛ حيث يعدّ "الشهراني" من الكوادر الشابة المميزة. "الخليج 365" تهنئ "الشهراني" بهذه المناسبة، وتتمنى له التوفيق والسداد.

"الشهراني" مديرًا لمكتب "البيئة والزراعة" بتربة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-08 صدر قرار يقضي بتعيين المهندس محمد مساعد المنبهي الشهراني، مديرًا لمكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة تربة؛ حيث يعدّ "الشهراني" من الكوادر الشابة المميزة. "الخليج 365" تهنئ "الشهراني" بهذه المناسبة، وتتمنى له التوفيق والسداد.

Advertisements 08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441 06:15 PM صدر قرار يقضي بتعيين المهندس محمد مساعد المنبهي الشهراني، مديرًا لمكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة تربة؛ حيث يعدّ "الشهراني" من الكوادر الشابة المميزة. "الخليج 365" تهنئ "الشهراني" بهذه المناسبة، وتتمنى له التوفيق والسداد.

، "الشهراني" مديرًا لمكتب "البيئة والزراعة" بتربة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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