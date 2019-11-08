محمد بن مسعود - الدمام - المخالفون لنظام المراعي أُحيلوا للجهات المختصة لاتخاذ اللازم ضَبَط مراقب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ضرية، ثلاث سيارات مُحَمّلة بكميات من الحطب، في مخالفة لنظام المراعي والغابات. وأحيل قائدو السيارات المخالفون إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم حيال المخالفين. وشددت "البيئة والزراعة" بـ"ضرية"، على استمرار الملاحقة الميدانية للمخالفين بالتعاون مع الجهات الأمنية لمنع أي عبث يطال البيئة والنظام. ضرية وزارة البيئة والمياه والزراعة الحطب المراعي الغابات ضرية وزارة البيئة والمياه والزراعة الحطب المراعي الغابات 08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441 06:13 PM Advertisements المخالفون لنظام المراعي أُحيلوا للجهات المختصة لاتخاذ اللازم مراقبو "البيئة" يضبطون 3 سيارات مُحَمّلة بالحطب في ضرية مراقبو "البيئة" يضبطون 3 سيارات مُحَمّلة بالحطب في ضرية ضَبَط مراقب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ضرية، ثلاث سيارات مُحَمّلة بكميات من الحطب، في مخالفة لنظام المراعي والغابات. وأحيل قائدو السيارات المخالفون إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم حيال المخالفين. وشددت "البيئة والزراعة" بـ"ضرية"، على استمرار الملاحقة الميدانية للمخالفين بالتعاون مع الجهات الأمنية لمنع أي عبث يطال البيئة والنظام. الكلمات المفتاحية ، مراقبو "البيئة" يضبطون 3 سيارات مُحَمّلة بالحطب في ضرية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مراقبو "البيئة" يضبطون 3 سيارات مُحَمّلة بالحطب في ضرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.