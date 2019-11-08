السعودية اليوم / الجزائر تدين هجوما ارهابيا أوقع 38 قتيلا شرقي بوركينافاسو



الجزائر11 ربيع الاول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واس

ادانت الجزائر اليوم الهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم الاربعاء الماضي قافلة كانت تنقل عمال بشركة مناجم كندية في منطقة بونغو شرقي بوركينافاسو، ما أسفر عن سقوط 38 قتيلا.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان : إن الجزائر تشجب بشدة هذا العمل الارهابي وتؤكد تضامنها مع حكومة بوركينافاسو .

الجدير بالذكرأن الرئيس البوركينابي روك مارك كريستيان كابوري أعلن الحداد الوطني لثلاثة ايام في كامل البلاد.

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18:13ت م

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