السعودية اليوم / السلطات الليبية المختصى تلقى القبض على 39 مهاجر غير شرعى



طرابلس 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق08 نوفمبر2019 م واس

أعلنت مديرية الأمن بمدينة زوارةغرب ليبيا، اليوم ضبط موقع يضم عدد من المهاجرين غير الشرعيين بالمدينة.

وقال المكتب الإعلامي للمديرية الليبية : إنه بعد ورود معلومات تفيد بوجود موقع شرق مدينة زواره يشتبه أنه يستخدم لجمع المهاجرين غير الشرعيين، تم تكليف دورية لعين المكان وعند دخولهم الموقع وجد (39) مهاجرا غير شرعي من الجنسية البنجلاديشية، حيث تم نقلهم إلى مركز الايواء التابع لمديرية أمن زوارة.

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16:59ت م

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