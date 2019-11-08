السعودية | وزارة التعليم تشارك بعرض مسرحي في مهرجان الطفل بالأردن

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تشارك بعرض مسرحي في مهرجان الطفل بالأردن والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:15 مساءً, 8 نوفمبر 2019 م المناطق _ الرياض قدم الوفد السعودي المشارك من وزارة التعليم في مهرجان مسرح الطفل العربي الذي أقيم في الأردن، عرضاً مسرحياً بعنوان “التحدي”، في أمسية ثقافية حضرها أكثر من 800 مشاهد.

وأوضح رئيس الوفد المشارك الدكتور بندر العسيري أن العرض المسرحي يأتي في إطار شعار وهوية المهرجان “أعطونا الطفولة”، ويحمل دلالات ومضامين تؤكد قيم التعاون والعمل الجماعي والاتحاد، وجرى تقديمه في جو مناسب مع تفعيل لسينوغرافيا العرض، وعناصر العمل المسرحي كافة.

وشهد العرض حضور رئيس الشؤون الاقتصادية والثقافية في السفارة المستشار غازي العنزي، ومحمد الرجب، وعدد من منسوبي الملحقية الثقافية السعودية في الأردن.

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