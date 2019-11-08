شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تحقق في اتهام لاعب بالاعتداء على موظفة أمن في مطار الملك خالد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، مباشرة النيابة إجراءات التحقيق في واقعة اتهام أحد لاعبي كرة القدم، بالاعتداء على موظفة أمن في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة أمرت بتفريغ كاميرات التصوير المحيطة بمحل الواقعة، واستدعاء الموظفين المناوبين وقت الحادثة لضبط شهاداتهم، وجارٍ استكمال إجراءات القضية في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.

وأكد المصدر أن النيابة العامة ستحفظ للجميع حقوقهم المكفولة نظاماً، وأنها لن تتوانى في تطبيق النظام على الجميع.