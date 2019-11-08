حسابات تدعي منح رخص القيادة للنساء بدون اختبار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل جيهان حداد - مكة المكرمة

على الرغم من افتتاح مدارس رسمية لتعليم النساء قيادة السيارات إلا أن بعض الفتيات يلجأن إلى برامج التواصل الاجتماعي للبحث عن مدربات أو مدارس خاصة، مما أوقعهن ضحايا للنصب والاحتيال من قبل حسابات لمدربات ومدارس غير مرخصة تدعي قدرتها على تعليم القيادة، إضافة إلى منحهن الرخصة وفق رسوم مبالغ فيها تبدأ من 3000 ريال.

وقالت إحدى المدربات، من المركز الخاص بها لتعليم القيادة، إن قيمة المبلغ تعتمد على عدد الساعات المختارة من قائمة التعليم، مبينة أن الساعة الواحدة بقيمة 200 ريال. وتختلف الأسعار إن كانت السيارة من المدربة أو المتدربة. وقد تكلف الدورة التدريبية 2500 ريال لمدة أسبوع.

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وأضافت مدربة أخرى أن لديها باقات قيمة مبالغها تختلف بعدد الساعات، في حين أن أعلى باقة سعر التدريب فيها لمدة أسبوعين بمعدل ساعتين في اليوم يكون 3000 ريال، إضافة إلى تأمين بـ 500 ريال في حال كانت السيارة من المدربة، قابل للاسترداد إن لم يوجد أي أضرار على السيارة، مؤكدة أنها ليست مدربة معتمدة، ولا مرخصة من أي جهة مختصة، بل مجرد وسيلة لتهيئة استخراج الرخصة.

وأبدى آخر مقدرته على استخراج الرخصة دون تدريب أو اختبار خلال أربعة أيام، ويتم استلامها من إدارة المرور أو عبر توصيلها إلى المنزل، وكل ذلك مقابل 2500 ريال تدفع مقدما قبل البدء في الإجراءات.

وعن الترخيص الذي يخوله بمزاولة هذا العمل، قال «أنا مجتهد في عملي ولدي معارف أستطيع الاستفادة منهم في الإجراءات. وإصدار الرخصة يكون اختياريا، إما من الرياض أو جدة».

بدورها وجهت الصحيفة سؤالا للإدارة العامة للمرور عن صحة هذه الحسابات وما تدعيه، أم هي مجرد حسابات وهمية بدافع النصب والاحتيال، لكنها لم تتجاوب. كما أجرت اتصالات عدة ولكن لم يتم الرد.