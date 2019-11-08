مكة الثانية عالميا في الإنفاق السياحي بعد دبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

احتلت مكة المكرمة المركز الثاني عالميا من حيث حجم إنفاق السياح السنوي لعام 2019م، بواقع 20.09 مليار دولار، وهو ما يعادل 800 مليار ريال خلال عام، بحسب تقرير حديث لشركة ماستر كارد بعنوان مؤشر ماستر كارد لوجهات السفر الدولية للعام 2019م.

وذكر التقرير أن عدد السياح الدوليين بلغ 10ملايين لمدينة مكة المكرمة وحدها، فيما حلت دبي في المركز الأول من حيث إنفاق السياح الذي بلغ 30.82 مليار دولار في العام نفسه.

وأفاد بأنه من حيث عدد الزائرين من الخارج لمكة فقد احتلت المركز الـ 13 عالميا بعشرة ملايين زائر، وكانت المراكز العشرة الأولى من نصيب بانكوك، باريس، لندن، دبي، سنغافورة، كوالالمبور، نيويورك، إسطنبول، طوكيو، وأنطاليا، على الترتيب.

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في هذا السياق قال المستثمر في قطاع الفنادق والحج والعمرة، عضو لجنة الفنادق بالغرفة التجارية في مكة المكرمة للصحيفة ماجد ربوعي إن ارتفاع الإنفاق من قبل السياح بواسطة الفيزا والماستر كارد يأتي لأسباب عدة، أهمها انتقال الفنادق والوحدات السكنية بنسبة 100% لتوفر ماكينات الدفع الالكتروني والفيزا اوف لاين، وانتقالهم من طرق الدفع التقليدي للطرق الالكترونية.

ونوه إلى أنه في المقابل فإن سهولة حصول المواطنين والمقيمين داخل المملكة على بطاقات الفيزا والماستر كارد من البنوك المحلية، وتنوع العروض من هذه البنوك جعلا من السهل وجودها مع أغلب المواطنين، عكس ما كان سابقا من صعوبات بنكية للحصول عليها، لافتا إلى أن انخفاض أسعار الفنادق داخل مكة المكرمة وخاصة المنطقة المركزية كان له أثر كبير في تركيبة برامج مناسبة لدى السياح، ترتب عليها استيعاب شريحة أوسع من الزوار والمقيمين من الداخل والخارج.

وألمح ربوعي إلى أنه من الأسباب أيضا تحويل وزارة الحج والعمرة الخدمات المقدمة للمعتمرين والحجاج لنظام الكتروني خاص يسمح بدفع التكاليف بالبطاقة الائتمانية أو المسار الالكتروني الخاص بهم لجميع مقدمي الخدمة من فنادق وشركات عمرة أو نقل أو إعاشة، وما تبعه من زيادة أعداد المعتمرين والزوار والحجاج السنوية.

وتابع «مكة المكرمة تعد الوجهة الأولى للمسلمين وإنفاقهم. ومن خلال المبادرات التي تقيمها وزارة الحج والعمرة وباقي هيئات وكيانات الدولة سوف نصل لتحقيق رؤية المملكة الخاصة بالزوار والمعتمرين والحجاج».

ترتيب المدن من حيث إنفاق السياح من الخارج بحسب مؤشر ماستر كارد لوجهات السياحة العالمية 2019م