النيابة العامة تحرك دعوى ضد عاملة عنفت طفلا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض أمرت النيابة العامة بتحريك دعوى جزائية تجاه عاملة في إحدى حضانات الأطفال أظهرها مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل وهي تعامل طفلا معاملة عنيفة ومسيئة، معرضة إياه للضرر والإيذاء الجسدي. وقال مصدر مسؤول في النيابة إن الأمر يأتي استنادا للمادة الـ17 من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقا للمواد (24، 27، 28) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهرت به، وانطوائه على ما يوجب مباشرة الاختصاص، واستكمال الإجراءات النظامية بحق الجانية، والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.



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