السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض أطاحت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض بتشكيل عصابي مكون من 4 مواطنين تورطوا في سرقة سيارات ومنازل وبيع المسروقات على مخالفين لنظام الإقامة والعمل. وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري في بيان أمس أنه جرى القبض على الجناة حيث تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توفر الدلائل على ارتكابهم جرائم سرقة سيارات و منازل، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكابهم لأربع جرائم، حيث جرى إيقافهم.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بعصابة سرقة المركبات في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.