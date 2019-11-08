القبض على ثلاثيني دهس طفلا بسيارة مسروقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - سكاكا قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الجوف على مواطن في عقده الثالث سرق مركبة أثناء توقفها أمام محل تجاري وصدم بها طفلا عند تحركها مما أدى لإصابته. وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة المقدم يزيد النومس في بيانه أمس أن مركز شرطة حصيدة التابع لشرطة محافظة القريات باشر الثلاثاء الموافق 8-3-1441 هـ بلاغا عن تعرض مركبة للسرقة أثناء توقفها عند أحد المحلات التجارية، وارتطامها عند تحركها من الموقع بطفل، يبلغ العاشرة من عمره، جرى إسعافه، واتضح أن إصابته طفيفة، وبمتابعة الجريمة تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على الجاني، وضبط المركبة المسروقة بحوزته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.



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