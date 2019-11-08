السعودية | حكاية كوري.. "تجميع سعودي"

شكرا لقرائتكم حكاية كوري.. "تجميع سعودي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - "أنا كوري، تجميع سعودي" هكذا وصف الكوري سادو بارك نفسه، بعد أن عاش في السعودية أكثر من 20 عاماً، عشق من خلالها ثقافة المجتمع وانسجم مع عاداته وتقاليده.

وفي حديثه مع "العربية.نت" قال: "أصبحت مغرماً بالثقافة السعودية وتقاليد المجتمع، التي كسبتها مع أسرتي، فقد ولدت هنا، وأنا اليوم ارتدي الثوب السعودي بعد تفصيله، وانسجمت مع الأكلات السعودية، وأهوى شرب دلة القهوة و شاي الكرك، وأستمتع بأغاني محمد عبده وداليا مبارك، وكل هذا لأن والدي كان يعمل في مجال المنشآت والتعمير طيلة حياته في السعودية، ولذا تربينا بين المجتمع السعودي. أما أنا فأعمل حاليا مترجماً في الهيئة السعودية للملكة الفكرية".

كما أوضح بارك أنه مغرم بالمطبق والمعصوب وطريقة طبخ الأرز واللحم المندي، وقال ضاحكاً: "ما أجمل التمر بالطحينة مع القهوة العربية"، وبيّن أنه مغرم بنادي الهلال السعودي الذي يمتاز، على حد وصفه، باستقطاب لاعبين كوريين مميزين، متمنيا أن يحقق البطولة الآسيوية أمام أوراوا الياباني.

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وعند سؤاله حول سبب حب بعض السعوديين للثقافة والمسلسلات الكورية، أشار إلى أن الأمر يعود إلى تلاق كبير في الثقافة بين الكوريين والسعوديين، لأن هناك قيما مشتركة ومتبادلة بين الطرفين في العادات، مثل احترام الضيف وكبار السن، كما أن السعوديين شعب متحضر يحب دائماً الاطلاع على الجديد، والحضور الجماهيري الكبير الذي شهدته الساحة السعودية عند وصول فرقة الـ BTS كان أكبر دليل على هذا الانسجام.

مع صديقه الكوري داود كيم

أثناء تفصيل الجلباب السعودي

عاشق للسعودية

وذكر أنه وثق حبه للسعودية والحياة فيها عبر صور متعددة تجسد المعالم السياحية، وهو يشارك أصدقاءه الكوريين فيها، ويعتبر السعودية وطنه الثاني ويعتز بكونه يتحدث اللهجة السعودية بطلاقة.

وختم حديثه مؤكداً علاقة المحبة والاحترام المشتركة بين الشعب السعودي والكوري، معتبرا أنها علاقة تاريخية.