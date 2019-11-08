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محمد بن مسعود - الدمام - 08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441 05:40 PM
نوّه بالثوابت الراسخة التي تسير عليها السعودية منذ عهد "المؤسس""آل الشيخ": توجيه ولي العهد بشأن "مجمع الملك للحديث" يجسّد رسالة المملكة
أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا المعنية بمتابعة أعمال مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث النبوي الشريف، بمضاعفة الجهد لاستكمال أعمال المجمع؛ مؤكدًا أنها تجسيد لرسالة المملكة الريادية في خدمة السنة النبوية.
جاء ذلك في تغريدة للوزير "آل الشيخ"، عبر حسابه بمنصة "تويتر"، قال فيها: توجيه سيدي #ولي_العهد بمضاعفة الجهود لاستكمال أعمال مجمع مولاي خادم الحرمين الشريفين للحديث النبوي، تجسيدٌ لرسالة المملكة الريادية في خدمة السنة النبوية والعناية بها، وتأكيد الثوابت الراسخة التي تواصل بلادنا السير عليها منذ عهد المؤسس والقائمة على الكتاب والسنة".
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- قد أصدر أمره الكريم بإنشاء المجمع في شهر محرم من عام ١٤٣٩هـ، باسم "مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف"، يكون مقره المدينة المنورة، كما تَضَمّن الأمر الكريم تكوين مجلس علمي للمجمع، يضم صفوة من علماء الحديث الشريف في العالم، ويُعَيَّن رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي.
، "آل الشيخ": توجيه ولي العهد بشأن "مجمع الملك للحديث" يجسّد رسالة المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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