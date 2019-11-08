، بعد فشل محاولات والدها.."حرس المدينة" ينقذ رضيعة من الغرق في ينبع ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تمكنت فرقة البحث والإنقاذ التابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، صباح اليوم الجمعة، من إنقاذ طفلة أردنية من الغرق، تبلغ من العمر أحد عشر شهراً، برفقة عائلتها، وذلك على شاطئ البحر بالمسبح الشمالي من الواجهة البحرية للهيئة الملكية التابع لمركز العباسي بقطاع حرس الحدود في ينبع.
وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة بالنيابة، العقيد نايف بن عبدالله العنزي، أن فرقة البحث والإنقاذ المتواجدة بالموقع لاحظت محاولات والد الطفلة لإنقاذها، وعلى الفور توجه أفراد الدورية إليه، وتمت عملية الإنقاذ من قبلهم، ولله الحمد، وتقديم الإسعافات الأولية للطفلة، ونقلها إلى المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع الصناعية عن طريق إسعاف حرس الحدود لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
وأهاب المتحدث الإعلامي، بخطورة ترك الأطفال والغفلة عنهم على الشواطئ للنزهة أو في المواقع المخصصة للسباحة دون متابعة ومراقبة من ذويهم، مع عدم التردد في الاتصال لطلب المساعدة على هاتف الطوارئ رقم (٩٩٤)، متمنياً السلامة للجميع.حرس الحدود إنقاذ طفلة أردنية من الغرق ينبع
08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441 05:10 PM
فيما أهاب "العنزي" بخطورة ترك الأطفال والغفلة عنهم على الشواطئ للنزهة
تمكنت فرقة البحث والإنقاذ التابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، صباح اليوم الجمعة، من إنقاذ طفلة أردنية من الغرق، تبلغ من العمر أحد عشر شهراً، برفقة عائلتها، وذلك على شاطئ البحر بالمسبح الشمالي من الواجهة البحرية للهيئة الملكية التابع لمركز العباسي بقطاع حرس الحدود في ينبع.
وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة بالنيابة، العقيد نايف بن عبدالله العنزي، أن فرقة البحث والإنقاذ المتواجدة بالموقع لاحظت محاولات والد الطفلة لإنقاذها، وعلى الفور توجه أفراد الدورية إليه، وتمت عملية الإنقاذ من قبلهم، ولله الحمد، وتقديم الإسعافات الأولية للطفلة، ونقلها إلى المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع الصناعية عن طريق إسعاف حرس الحدود لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
وأهاب المتحدث الإعلامي، بخطورة ترك الأطفال والغفلة عنهم على الشواطئ للنزهة أو في المواقع المخصصة للسباحة دون متابعة ومراقبة من ذويهم، مع عدم التردد في الاتصال لطلب المساعدة على هاتف الطوارئ رقم (٩٩٤)، متمنياً السلامة للجميع.
، بعد فشل محاولات والدها.."حرس المدينة" ينقذ رضيعة من الغرق في ينبع ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فشل محاولات والدها.."حرس المدينة" ينقذ رضيعة من الغرق في ينبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.