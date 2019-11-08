، "أطباء بلا حدود" تعلّق نشاطها في المخا.. بسبب الاعتداء الحوثي الصاروخي ،

محمد بن مسعود - الدمام - الميليشيات شنّت هجومًا بـ3 صواريخ على مبانٍ مجاورة لمستشفى للمنظمة

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" الإنسانية الدولية، أن مستشفًى تديره في مدينة المخا الساحلية تعرّض لأضرار؛ جراء الهجوم الذي نفّذه الحوثيون، موضحة أنها علقت أنشطتها في المستشفى في الوقت الحالي.

وقالت المنظمة في بيان على حسابها على "تويتر": تضرّر مستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود في المخا في اليمن؛ جرّاء هجوم استهدف مبانيَ على مقربة منه.

وأضافت: لم تسجّل أي إصابات أو وفيات بين الطاقم والمرضى، فيما تم تعليق الأنشطة في المستشفى في الوقت الحالي.

وأشارت إلى نقل مرضى ومصابي المستشفى إلى منشآت صحية أخرى في مدينة المخا المطلّة على البحر الأحمر.

وكان هجوم بصواريخ وطائرات مسيّرة قد استهدف مبانيَ مجاورة للمستشفى؛ مما تسبّب في انفجارات ضخمة أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص في الأقل.أطباء بلا حدود الحوثي مدينة المخا