- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" الإنسانية الدولية، أن مستشفًى تديره في مدينة المخا الساحلية تعرّض لأضرار؛ جراء الهجوم الذي نفّذه الحوثيون، موضحة أنها علقت أنشطتها في المستشفى في الوقت الحالي.
وقالت المنظمة في بيان على حسابها على "تويتر": تضرّر مستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود في المخا في اليمن؛ جرّاء هجوم استهدف مبانيَ على مقربة منه.
وأضافت: لم تسجّل أي إصابات أو وفيات بين الطاقم والمرضى، فيما تم تعليق الأنشطة في المستشفى في الوقت الحالي.
وأشارت إلى نقل مرضى ومصابي المستشفى إلى منشآت صحية أخرى في مدينة المخا المطلّة على البحر الأحمر.
وكان هجوم بصواريخ وطائرات مسيّرة قد استهدف مبانيَ مجاورة للمستشفى؛ مما تسبّب في انفجارات ضخمة أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص في الأقل.أطباء بلا حدود الحوثي مدينة المخا
08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441 04:34 PM
الميليشيات شنّت هجومًا بـ3 صواريخ على مبانٍ مجاورة لمستشفى للمنظمة
أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" الإنسانية الدولية، أن مستشفًى تديره في مدينة المخا الساحلية تعرّض لأضرار؛ جراء الهجوم الذي نفّذه الحوثيون، موضحة أنها علقت أنشطتها في المستشفى في الوقت الحالي.
وقالت المنظمة في بيان على حسابها على "تويتر": تضرّر مستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود في المخا في اليمن؛ جرّاء هجوم استهدف مبانيَ على مقربة منه.
وأضافت: لم تسجّل أي إصابات أو وفيات بين الطاقم والمرضى، فيما تم تعليق الأنشطة في المستشفى في الوقت الحالي.
وأشارت إلى نقل مرضى ومصابي المستشفى إلى منشآت صحية أخرى في مدينة المخا المطلّة على البحر الأحمر.
وكان هجوم بصواريخ وطائرات مسيّرة قد استهدف مبانيَ مجاورة للمستشفى؛ مما تسبّب في انفجارات ضخمة أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص في الأقل.
، "أطباء بلا حدود" تعلّق نشاطها في المخا.. بسبب الاعتداء الحوثي الصاروخي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر "أطباء بلا حدود" تعلّق نشاطها في المخا.. بسبب الاعتداء الحوثي الصاروخي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.