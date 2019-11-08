محمد بن مسعود - الدمام - تذاكر النهائي الآسيوي في موقع "حراج".. والجماهير الهلالية: عيب!صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-08
لم تمض سوى دقائق معدودة على طرح تذاكر ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا والذي سيقام مساء الغد، حتى أُعلن نفاذ التذاكر.
وطرحت إدارة الهلال التذاكر بأسعار متفاوتة، بدأت من 50 ريالًا ووصلت إلى 5 آلاف ريال للنهائي الذي سيقام على ملعب جامعة الملك سعود ويتسع لقرابة 22 ألف متفرج.
ومنذ نفاد التذاكر، امتلأ موقع "حراج" بالعديد من المعرفات التي طرحت التذاكر بأسعار فلكية مضاعفة لسعرها الأصلي أربع وخمس مرات.
وأبدى عدد من الجماهير الزرقاء تذمرهم مما حدث، حيث استغربت من سرعة النفاد للتذاكر، حيث كتب المغرد عبدالله السبيّل: "التأخير في طرح التذاكر ونفادها خلال دقيقتين يطرح أكثر من علامة استفهام"، فيما كتب المغرد أبو نورة: "ما حدث مهزلة".
08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
04:26 PM
لم تمض سوى دقائق معدودة على طرح تذاكر ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا والذي سيقام مساء الغد، حتى أُعلن نفاذ التذاكر.
وطرحت إدارة الهلال التذاكر بأسعار متفاوتة، بدأت من 50 ريالًا ووصلت إلى 5 آلاف ريال للنهائي الذي سيقام على ملعب جامعة الملك سعود ويتسع لقرابة 22 ألف متفرج.
ومنذ نفاد التذاكر، امتلأ موقع "حراج" بالعديد من المعرفات التي طرحت التذاكر بأسعار فلكية مضاعفة لسعرها الأصلي أربع وخمس مرات.
وأبدى عدد من الجماهير الزرقاء تذمرهم مما حدث، حيث استغربت من سرعة النفاد للتذاكر، حيث كتب المغرد عبدالله السبيّل: "التأخير في طرح التذاكر ونفادها خلال دقيقتين يطرح أكثر من علامة استفهام"، فيما كتب المغرد أبو نورة: "ما حدث مهزلة".
، تذاكر النهائي الآسيوي في موقع "حراج".. والجماهير الهلالية: عيب! ،
المصدر : الخليج 365
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