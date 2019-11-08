خطوات التقديم على قرض الضمان الاجتماعي لعام 2019 وشروط الحصول على هذا القرض

تزداد عمليات البحث عن خطوات التقديم على قرض الضمان الاجتماعي لعام 2019، حيث يرغب الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية في الحصول على هذا القرض، لكي يتمكنوا من مواجهة ظروف الحياة وارتفاع الأسعار، ويتمكنوا أيضاً من توفير كافة الاحتياجات اليومية المهمة في حياتهم، وهناك آخرون يريدون التقديم على هذا القرض من أجل زواج بناتهم.

خطوات التقديم على قرض الضمان الاجتماعي لعام 2019

يمكن لجميع المواطنين الراغبين في الحصول على قرض الضمان الاجتماعي بالمملكة أن يقوموا بالتقديم عليه من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية الرسمي أولاً.

وبعد ذلك البدء في إنشاء حساب خاص عليه.

قم بالضغط على حساب جديد.

قم بتسجيل البيانات الخاصة بك في الأماكن الخاصة بها.

وإذا كان يوجد حساب مسبقاً اضغط على حسابك، وقم بغدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

وبعد الدخول قم بالضغط على القروض الاجتماعية، ثم اختيار نوع القرض المطلوب.

وبعد ذلك تحديد أقرب فرع للبنك لك.

وبعد ذلك يحدد البنك موعد للمقابلة وتقديم الأوراق المطلوبة، ولكن يجب طباعة هذه الورقة.

شروط الحصول على قرض الضمان الاجتماعي

يجب أن يتم توافر مجموعة من الشروط في المتقدمين على هذا القرض، ومن أهمها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون لديه ديون لهذا البنك أو أي بنك آخر، وأن يكون ملتزم بجميع الدفعات في الأوقات المحددة لها، ويشترط أم يكون الحد الأقصى للدخل السنوي الخاص به 120 ألف ريال سعودي.