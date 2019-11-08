جسر الملك فهد يوضح حقيقة تطبيق نظام “النقطة الواحدة”

أوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من قرب تطبيق «النقطة الواحدة». وذكرت مؤسسة جسر الملك فهد، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، بأنه لا صحة لما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من تصريحات منسوبة عن رئيسها التنفيذي بشأن قرب تطبيق «النقطة الواحدة». وكان رئيس الجمارك بمملكة البحرين أحمد بن حمد آل خليفة، قال في تصريحات صحفية في فبراير الماضي، إن نظام النقطة الواحدة سوف يتم تطبيقه أليًّا عبر مطاري المنامة والرياض، على أن يتم تطبيق التجربة فيما بعد على جسر الملك فهد.

وأضاف أن تنفيذ المشروع عبر المطار يعطي الفرصة للجانبين البحريني والسعودي لدراسته والوقوف على سلبياته وإيجابياته، خصوصًا أن عدد المسافرين بين البلدين عبر المطار أقل بكثير من المسافرين عبر جسر الملك فهد. وأشار إلى أن تطبيق نظام النقطة الواحدة على جسر الملك فهد، في مراحله النهائية، وأنه ما زال بيد اللجنة العليا الأمنية المشتركة بين البلدين. ويتوقع أن يسهم نظام النقطة الواحدة، في تخفيف مشكلة الازدحام، التي يشهدها جسر الملك فهد، خاصة في العطل الرسمية. ويتضمن نظام النقطة الواحدة أن المسافر المتّجه من السعودية إلى البحرين لن يتوقف عند نقطة الجوازات السعودية، بل سيتوقف عند نقطة البحرين فقط، والعكس مع المسافر المغادر من البحرين باتجاه السعودية.