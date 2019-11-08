قضاء المملكة يقول كلمته الأخيرة بشأن قضية مرفوعة من سيدة أمريكية ضد طليقها السعودي للحصول على حق...

أعلنت الأمريكية بيثاني فييرا أن القضاء في المملكة قد حكم لصالحها في القضية المرفوعة ضد طليقها السعودي للحصول على حق الوصاية على ابنتهما القاصر “زينة”. وكتبت فييرا عبر حسابها على فيسبوك أن القضاء السعودي أصدر حكماً جديداً يمنحها حق الوصاية على الطفلة فضلاً عن السماح لها باصطحابها خلال السفر والسماح لها بالزواج مجدداً. وبدأت القصة حين تأزمت العلاقة بين فييرا وزوجها السعودي ورفض تجديد نظام الإقامة لها، حتى وجدت نفسها مجبرة على مغادرة البلاد، قبل أن تقرر سلطات المملكة منح السيدة حق الإقامة.

وبدأت فييرا معركة قضائية في ساحات المحاكم قدمت خلالها فيديوهات، قالت إنها تظهر زوجها “رجل الأعمال” وهو يتعاطى المخدرات، في حضور ابنتهما الصغيرة، وشهدت القضية حكماً أولياً بمنح حق وصاية ابنتها إلى جدتها نظراً لكون الأم ليست من مواطني المملكة، ولا تجيد اللغة العربية، وليست ملمّة بتعاليم الإسلام. وطعنت فييرا على الحكم الصادر بمنح حق الوصاية للجدة حتى تم قبول الطعن وانتقلت الوصاية لها بحكمٍ جديد، كما أعربت عن نيتها زيارة موطنها أمريكا بصحبة ابنتها لأول مرة.