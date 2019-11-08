“هيئة النقل”: سنعرض الفرص الاستثمارية للمشغلين المحليين والدوليين في تشغيل حافلات النقل...

أكد رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، أن الهيئة تعكف على وضع الشروط والأحكام لتشغيل شبكة النقل بالحافلات ببعض المدن والمحافظات كمرحلة أولى، وذلك بالتعاون مع مركز التخصيص الوطني ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية. ولفت الدكتور الرميح، وفقا لـ”الاقتصادية” إلى أن مشروع تشغيل النقل العام بالحافلات داخل المدن سيخلق فرصاً استثمارية للمشغلين المحليين والإقليميين والدوليين، وأن الهيئة العامة للنقل تعمل الآن على عقد منتدى للشركات المحلية والإقليمية والدولية لعرض هذه الفرص الاستثمارية.

وأضاف، أن مشروع النقل العام بالحافلات لا يقتصر تأثيره الإيجابي على الفرص الاستثمارية التي يوفرها والمردود الاقتصادي من ذلك، إنما يتعدى ذلك بتوفير فرص وظيفية عديدة، بالإضافة إلى أنه يسهم في تحسين البيئة وتقليل الضوضاء. يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على تشغيل مشروع النقل العام بالحافلات في مدن ومحافظات المملكة، على أن يشمل في مرحلته الأولى 6 مدن ومحافظات، تشمل كلاً من حاضرة جازان (جازان وصبيا وأبو عريش)، ومدينة بريدة، ومحافظة عنيزة، ومحافظة الطائف.