اقتصادي / الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع



إسلام آباد 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واس

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.68% أي ما يعادل 243 نقطة، وأقفل عند 36002 نقطة.

وبلغ حجم التداول 104351260 سهماً نفذت في 345 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 193 شركة، وتراجعت قيمة 131 شركة، واستقرت قيمة أسهم 21 شركة.

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15:39ت م

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