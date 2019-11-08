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جندي أمريكي يحاكي صورة التقطها والده في المملكة قبل 38 عامًا
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
التقط طيار سلاح الجو الأمريكي، ديلان بيتيت، 20 عامًا، صورة، يُقلد فيها والده ديفيد عندما كان في المملكة منذ ما يقرب من 30 عامًا.
تظهر الصورة الأصلية الأب ديفيد، الذي خدم في سلاح الجو لمدة 8 سنوات، وهو يبتسم بجانب جمل في الصحراء، وقال إن الصورة التقطت بعد وقت قصير من إعلان الولايات المتحدة النصر في حرب تحرير الكويت، وأنه كان يستكشف البلاد.
أُرسل “ديلان” إلى المملكة منذ عدة أشهر، والتقط صورة متطابقة، وهو الآن في نفس عمر أبيه في الصورة أيضًا، وأرسلها له، مرفقًا إياها بتعليق “الابن مثل أبيه”.
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