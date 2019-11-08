اتهام ٣ سعوديين بانتهاك القوانين الأمريكية : هربوا أسلحة بـ ١٠ آلاف دولار

2019-11-08

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

اتهم 3 مواطنين سعوديين في جنوب كاليفورنيا، بانتهاك قوانين التصدير الفيدرالية، من خلال شراء قطع أسلحة بقيمة 10 آلاف دولار، من الولايات المتحدة، وتهريبها إلى المملكة، وفق ما أفاد به ممثلو الادعاء الفيدراليون.

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وبحسب وكالة “أسوشيتدبرس”، قالت وزارة العدل الأمريكية، إن لائحة اتهام صدرت تتهم “ح. س”، 36 عامًا، و”ع.م”، 30 عامًا، و”م.ز”، 27 عامًا، بالتآمر وتهريب قطع أسلحة عن عمد دون ترخيص.

وتزعم أن المتهم الأول، حاول في الفترة بين 2014 و2018 تهريب قطع من الأسلحة النارية من الولايات المتحدة إلى المملكة العربية السعودية، عن طريق قضبان الستائر وقطع غيار السيارات.

وفي 10 ديسمبر 2016، حاول المتهم الثالث ركوب طائرة من لوس أنجلوس إلى الرياض مع 30 قطعة سلاح ناري، مخبأة في حقائبه التي تم فحصها، حسبما زعمت لائحة الاتهام.

وبين عامي 2015 و2018، تورط المتهم الثاني في تهريب قطع أسلحة نارية إلى المملكة العربية السعودية، حسبما ذكرت أوراق المحكمة.







