أبو محمد الراشد “جنتل سناب شات” في ذمة الله

2019-11-08

متابعات الخليج 365 - أحمد سعيد

أثار خبر وفاة أبو محمد الراشد أحد مشاهير “سناب شات” والذي يعرفه الجمهور باسم جنتل، عاصفة من الحزن جعلت اسمه الأعلى تداولًا في تويتر، فالرجل الذي كان يملأ الجميع بهجة وتبسمًا أصبح إلى جوار ربه، ودعا له العديد من متابعيه بالرحمة والمغفرة.

“الله يرحمك يا أبو الحميدي ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته”، تعليق من ماجد الراشد، على فيديو ينصح فيه أبو محمد الراشد، متابعيه بالصلاة، والمحافظة عليها، مشيرًا إلى أن الراحل كانت له علامات وأفعال ناضجة وهدف أراد به إسعاد متابعيه وتقديم محتوى يروح عنهم.

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محتوى الجنتل أبو محمد الراشد أصبح مبكيًا بعد أن رثاه الجمهور حزنًا كبيرًا على رحيله، إذ يقول محمد الراضي، “رحمه الله كان باشًّا ضحوكًا ولا يكل عن نصح الناس في الوقت نفسه”، بينما قالت الورد، إن الراحل كان من أبرز من تابعتهم على “سناب شات”، وأنها فُجعت بوفاته لأنها ستحرم من طلته الضاحكة.

بينما رثى سلطان المهوس، الراشد بقوله: ” بحث الناس عن مقاطع وفيديوهات تظهر الفقيد بأجمل حلة دنيوية قريبة من الله.. إنها الفطرة الإنسانية المسلمة.. درس مهم لنا في تقديم ما يمكن أن يكون عونًا لنا في الدنيا والآخرة.. لن يتذكر أحد سوى أفعالك وأقوالك وكتاباتك النافعة”.

وقال وليد الحقيل: ” بعد معاناة مع المرض، رحم الله أبو محمد الراشد وتجاوز عنه وجعل ما أصابه تكفيرًا.. اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، وعافه واعف عنه، وأكرم نُزُله، ووسع مُدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد.

والراحل أبو محمد الراشد، واحد من مشاهير سناب شات، ويعيش في القصيم، وأطلق على نفسه عدة ألقاب منها كينج الكيك وكينج سناب، ونال شهرة كبيرة بخفة دمه ومقاطعه التي كانت تبعث على السعادة في قلوب متابعيه.