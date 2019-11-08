شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بـ4 جناة ارتكبوا 4 جرائم سرقة سيارات ومنازل في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على أربعة مواطنين، راوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة السيارات والمنازل وتصريف المسروقات وبيعها على أشخاص مخالفين لنظامي الإقامة والعمل.

وأضاف المتحدث: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكابهم أربع جرائم، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

وأكدت شرطة منطقة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.