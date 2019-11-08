شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن سرق مركبة وارتطم بطفل في القريات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
أوضح المتحدث باسم شرطة منطقة الجوف، أن مركز شرطة حصيدة التابع لشرطة محافظة القريات، باشر يوم الثلاثاء الماضي بلاغا عن تعرض مركبة للسرقة أثناء توقفها عند أحد المحلات التجارية، وارتطامها عند تحركها من الموقع بطفل يبلغ العاشرة من عمره، جرى إسعافه واتضح أن إصابته طفيفة.
وأضاف المتحدث: بمتابعة الجريمة، تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على الجاني، وهو مواطن بالعقد الثالث، وضبطت المركبة المسروقة بحوزته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت شرطة منطقة الجوف حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
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