، "مدني الباحة": الأرصاد تنبّه لأمطار وبرد.. والخروج للضرورة فقط ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة إلى توخي الحيطة والحذر ، بعد ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض بعض محافظات المنطقة لنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وهطول أمطار وتساقط برد على المنطقة اعتبارًا من اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن شدة الحالة ستزداد الأحد والاثنين القادمين.
وقال المتحدث باسم "مدني الباحة"العقيد جمعان دايس: تهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة بالجميع توخي الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة في عبور الأودية أثناء جريانها أو دخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.
وأكد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.مدني الباحة حالة الطقس أمطار الباحة
"مدني الباحة": الأرصاد تنبّه لأمطار وبرد.. والخروج للضرورة فقطصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-08
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة إلى توخي الحيطة والحذر ، بعد ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض بعض محافظات المنطقة لنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وهطول أمطار وتساقط برد على المنطقة اعتبارًا من اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن شدة الحالة ستزداد الأحد والاثنين القادمين.
وقال المتحدث باسم "مدني الباحة"العقيد جمعان دايس: تهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة بالجميع توخي الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة في عبور الأودية أثناء جريانها أو دخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.
وأكد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.
08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
03:49 PM
دعا لعدم الاقتراب من تجمعات المياه أو المجازفة في عبور الأودية
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة إلى توخي الحيطة والحذر ، بعد ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض بعض محافظات المنطقة لنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وهطول أمطار وتساقط برد على المنطقة اعتبارًا من اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن شدة الحالة ستزداد الأحد والاثنين القادمين.
وقال المتحدث باسم "مدني الباحة"العقيد جمعان دايس: تهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة بالجميع توخي الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة في عبور الأودية أثناء جريانها أو دخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.
وأكد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.
، "مدني الباحة": الأرصاد تنبّه لأمطار وبرد.. والخروج للضرورة فقط ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "مدني الباحة": الأرصاد تنبّه لأمطار وبرد.. والخروج للضرورة فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.