محمد بن مسعود - الدمام - أكّدت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة، أن التطرف بأشكاله كافة يعد آفة مجتمعية؛ داعيةً إلى الحذر والتحذير منه. وفي مقطع توعوي قصير، أوضحت الإدارة أن من أشكال التطرف مَن يتشدّد لمسائل بعينها، أو مَن يتحلل من تعاليم الدين وقيم المجتمع، وفريق ثالث يغالي في ولائه للجهة التي ينتمي إليها على حساب الدين والوطن. ودعت الإدارة إلى ضرورة تكامل المجتمع لمكافحة التطرف. رئاسة أمن الدولة التطرف تحذير رئاسة أمن الدولة تحذّر من "التطرف" عبر فيديو توعوي عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-11-08 أكّدت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة، أن التطرف بأشكاله كافة يعد آفة مجتمعية؛ داعيةً إلى الحذر والتحذير منه. وفي مقطع توعوي قصير، أوضحت الإدارة أن من أشكال التطرف مَن يتشدّد لمسائل بعينها، أو مَن يتحلل من تعاليم الدين وقيم المجتمع، وفريق ثالث يغالي في ولائه للجهة التي ينتمي إليها على حساب الدين والوطن. ودعت الإدارة إلى ضرورة تكامل المجتمع لمكافحة التطرف. Advertisements 08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441 03:33 PM أكّدت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة، أن التطرف بأشكاله كافة يعد آفة مجتمعية؛ داعيةً إلى الحذر والتحذير منه. وفي مقطع توعوي قصير، أوضحت الإدارة أن من أشكال التطرف مَن يتشدّد لمسائل بعينها، أو مَن يتحلل من تعاليم الدين وقيم المجتمع، وفريق ثالث يغالي في ولائه للجهة التي ينتمي إليها على حساب الدين والوطن. ودعت الإدارة إلى ضرورة تكامل المجتمع لمكافحة التطرف. ، رئاسة أمن الدولة تحذّر من "التطرف" عبر فيديو توعوي ،

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