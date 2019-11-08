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محمد بن مسعود - الدمام - توفي الشيخ مصلح بن سمران العوفي، أحد وجهاء وأعيان قبيلة عوف، وأديت عليه الصلاة وتم دفنه أمس الخميس في مسجد الفيصلية في جدة.
الفقيد والد كل من: المهندس تركي مدير عام التشغيل بمطار جدة، الكابتن طيار خالد بالخطوط السعودية، سلطان من منسوبي شركة الكهرباء.
وتتقبل أسرة العوفي العزاء في منزل الفقيد الكائن في حي العزيزية بجدة تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بشارع المكرونة، أو على جوال:
0591232261
0555671220
0591232002
أو فاكس/
0126854527
إنا لله وإنا إليه راجعون.العوفي في ذمة الله مصلح العوفي
وفاة "مصلح العوفي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-08
توفي الشيخ مصلح بن سمران العوفي، أحد وجهاء وأعيان قبيلة عوف، وأديت عليه الصلاة وتم دفنه أمس الخميس في مسجد الفيصلية في جدة.
الفقيد والد كل من: المهندس تركي مدير عام التشغيل بمطار جدة، الكابتن طيار خالد بالخطوط السعودية، سلطان من منسوبي شركة الكهرباء.
وتتقبل أسرة العوفي العزاء في منزل الفقيد الكائن في حي العزيزية بجدة تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بشارع المكرونة، أو على جوال:
0591232261
0555671220
0591232002
أو فاكس/
0126854527
إنا لله وإنا إليه راجعون.
08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
03:36 PM
توفي الشيخ مصلح بن سمران العوفي، أحد وجهاء وأعيان قبيلة عوف، وأديت عليه الصلاة وتم دفنه أمس الخميس في مسجد الفيصلية في جدة.
الفقيد والد كل من: المهندس تركي مدير عام التشغيل بمطار جدة، الكابتن طيار خالد بالخطوط السعودية، سلطان من منسوبي شركة الكهرباء.
وتتقبل أسرة العوفي العزاء في منزل الفقيد الكائن في حي العزيزية بجدة تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بشارع المكرونة، أو على جوال:
0591232261
0555671220
0591232002
أو فاكس/
0126854527
إنا لله وإنا إليه راجعون.
، وفاة "مصلح العوفي" ،
المصدر : الخليج 365
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