، وفاة "مصلح العوفي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - توفي الشيخ مصلح بن سمران العوفي، أحد وجهاء وأعيان قبيلة عوف، وأديت عليه الصلاة وتم دفنه أمس الخميس في مسجد الفيصلية في جدة.

الفقيد والد كل من: المهندس تركي مدير عام التشغيل بمطار جدة، الكابتن طيار خالد بالخطوط السعودية، سلطان من منسوبي شركة الكهرباء.

وتتقبل أسرة العوفي العزاء في منزل الفقيد الكائن في حي العزيزية بجدة تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بشارع المكرونة، أو على جوال:

0591232261

0555671220

0591232002

أو فاكس/

0126854527

إنا لله وإنا إليه راجعون.العوفي في ذمة الله مصلح العوفي