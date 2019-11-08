محمد بن مسعود - الدمام - تُرِك موصلًا بالكهرباء.. "جوال" يتسبب في حريق بمنزل بحائل خالد السليمي الخليج 365 2019-11-08 باشَرَ الدفاع المدني بحائل، حادث حريق اندلع بمنزل بحي الخزامي، ظهر اليوم الجمعة، تَسَبّب فيه ترْك جهاز جوال موصلًا بالكهرباء.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل مقدم نافع بن عليان الحربي، أن فِرَق الدفاع المدني باشرت الحادث، وتمت السيطرة على الحريق الذي ألحق الضرر بإحدى غرف المنزل دون إصابة أحد بأذى ولله الحمد.

وشدد الدفاع المدني بالمنطقة على أهمية الأخذ بسبل السلامة، وتجنب ترك الأجهزة موصلة بالتيار لفترة طويلة أو استعمال الموصلات المقلدة أو رديئة الصنع. 08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441 03:28 PM Advertisements حادثٌ باشرَهَ "الدفاع المدني" دون إصابات وقدّم نصائحه للسلامة حادثٌ باشرَهَ "الدفاع المدني" دون إصابات وقدّم نصائحه للسلامة باشَرَ الدفاع المدني بحائل، حادث حريق اندلع بمنزل بحي الخزامي، ظهر اليوم الجمعة، تَسَبّب فيه ترْك جهاز جوال موصلًا بالكهرباء.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل مقدم نافع بن عليان الحربي، أن فِرَق الدفاع المدني باشرت الحادث، وتمت السيطرة على الحريق الذي ألحق الضرر بإحدى غرف المنزل دون إصابة أحد بأذى ولله الحمد.

وشدد الدفاع المدني بالمنطقة على أهمية الأخذ بسبل السلامة، وتجنب ترك الأجهزة موصلة بالتيار لفترة طويلة أو استعمال الموصلات المقلدة أو رديئة الصنع. ، تُرِك موصلًا بالكهرباء.. "جوال" يتسبب في حريق بمنزل بحائل ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تُرِك موصلًا بالكهرباء.. "جوال" يتسبب في حريق بمنزل بحائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.