السعودية اليوم / شرطة منطقة الرياض : القبض على أربعة أشخاص ارتكبوا عدداً من جرائم سرقة السيارات والمنازل // للصحف //



الرياض 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري, أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال, أسفرت - بفضلٍ من الله - عن القبض على أربعة مواطنين - تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة السيارات والمنازل وتصريف المسروقات وبيعها على أشخاص مخالفين لنظامي الإقامة والعمل، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكابهم لأربع جرائم, حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

// للصحف //// انتهى //

14:57ت م

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