

الرياض 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واس

قدمت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة الرياض خدماتها لمنسوبي ومراجعي فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بهدف توفير الجهد والوقت في مراجعة مقر الأحوال المدنية، وتفعيل جانب الشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية.

وشملت الخدمات التي قدمتها الوحدة من خلال العربة المتنقلة، خدمة السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج، والطلاق، والوفاة، وتعديل المهنة,وخدمة الحصول على شريحة بيانات مواطن "برنت"، ومتطلباتها, إلى جانب الحقائب المتنقلة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ لتقديم الخدمة في أماكن وجودهم.

// انتهى //

13:58ت م

0049





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها لمنسوبي الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.