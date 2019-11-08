

واغادوغو 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واس

دعا الرئيس البوركيني روك مارك كريستيان كابوري، إلى التعبئة العامة في البلاد وإلى انتداب المتطوعين ضمن القوات المسلحة المالية لمواجهة الهجمات الإرهابية في بلاده.

وقال في خطاب متلفز غداة الهجوم الذي استهدف قافلة تنقل عمال شركة في بوركينا فاسو: "إن التعبئة العامة فقط لأبناء وبنات الأمة، بغض النظر عن المنطقة والعرق والرأي السياسي والطائفة الدينية".

وأعلن الرئيس البوركيني في خطابه توجيهه الأوامر إلى القوات المسلحة البوريكينية بتعقب المهاجمين وملاحقتهم وإبادتهم هم وكل المتواطئين معهم.

وكان 37 شخصًا على الأقل قد قتلوا إثر هجوم استهدف قافلة تنقل عمال شركة تعدين في بوركينا فاسو.

// انتهى //

13:55ت م

0047





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس البوركيني يدعو إلى التعبئة العامة في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.