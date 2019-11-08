2019-11-08

شاهد.. 3 أشكال من التطرف على حساب الدين والوطن

متابعات الخليج 365 - الرياض

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حذرت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة من كافة أشكال التطرف سواء بالتشدد أو الانحلال.

وقالت الإدارة : التطرف بكافة أشكاله آفة مجتمعية من المهم الحذر والتحذير منها؛ فهناك من يتشدد لمسائل بعينها وهناك من يتحلل من تعاليم الدين وقيم المجتمع وفريق ثالث يُغالي في ولائه للجهة التي ينتمي إليها على حساب الدين والوطن.

وأوضحت أن كل هذه الأشكال تطرف مرفوض نتكامل لمكافحته.







