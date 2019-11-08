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2019-11-08 شاحن جوال يحرق منزلًا في حائل تُرك موصلًا بالكهرباء لفترة طويلة متابعات الخليج 365 - حائل أخمدت فرق الدفاع المدني في حائل حريقًا نشب بسبب جهاز جوال تُرك موصلًا بالكهرباء لفترة طويلة. Advertisements وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي، أن فرق الإطفاء باشرت حادث حريق اندلع بمنزل بحي الخزامى ظهر هذا اليوم الجمعة سببه جهاز جوال تُرك موصلًا بالكهرباء. وأضاف الحربي أنه تمت السيطرة على الحريق الذي ألحق الضرر بإحدى غرف المنزل دون إصابة أحد بأذى ولله الحمد. وشدد الدفاع المدني بالمنطقة على أهمية الأخذ بسبل السلامة وتجنب ترك الأجهزة موصلة بالتيار لفترة طويلة أو استعمال الموصلات المقلدة أو رديئة الصنع.







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