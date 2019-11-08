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فييرا الأمريكية : لولا إصلاحات محمد بن سلمان لما حصلت على حضانة ابنتي
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
قالت سيدة أمريكية تزوجت من مواطن سعودي، تدعى بيثاني فييرا، إن المحكمة حكمت لصالحها بالاحتفاظ بحضانة ابنتهما والسفر معها إلى الخارج.
وبحسب موقع “نيويورك تايمز”، قالت “فييرا”، إنها خاضت معركة حضانة مطولة على ابنتها “زينة”، 4 سنوات، قبل أن تقضي المحكمة، أمس الخميس، بمنحها الحق في حضانة الطفلة والسفر بها إلى الخارج على حسب قولها .
وكانت السيدة “فييرا” انتقلت إلى المملكة في عام 2011 وتزوجت من مواطن سعودي، بعد أن أعلنت إسلامها، وبعد عامين، أنجبا “زينة”، لكن الأمور لم تجر على ما يرام، وانتهى الزواج بالانفصال.
بعد الطلاق، واجهت “فييرا” صعوبة في أروقة المحاكم؛ نظرًا لأنها تحمل جنسية أجنبية، بالإضافة إلى المشاكل القانونية التي تمنعها من السفر بابنتها إلى الخارج.
وقالت في منشور لها عبر حسابها على “فيسبوك”: “واجهت تحديات صعبة قبل ذلك في هذه المسألة، لكن بفضل إصلاحات ولي العهد في المملكة الأمير محمد بن سلمان ، بما في ذلك السماح للنساء بالقيادة، والسفر إلى الخارج، صدر أخيرًا حكم جديد يمنحني حضانة ابنتي”.
ولم تنشر “فييرا” تفاصيل الحكم، إلا أنها كتبت أنه منحها حق السفر مع طفلتها، والزواج دون أن تفقد الحضانة، ورفضت التعليق بعد منشورها على “فيسبوك”.
وتخطط “فييرا” الآن للسفر بابنتها إلى الولايات المتحدة قريبًا.
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