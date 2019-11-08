أثرياء المملكة ورجال الأعمال يترقبون اكتتاب أرامكو

2019-11-08

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

قالت مصادر لوكالة “بلومبرغ”، إن حكومة المملكة تسعى لتشجيع أغنى مواطنيها لشراء الأسهم في الطرح العام الأولي من أرامكو.

وأشارت الوكالة إلى أن المستثمرين المحتملين ينتمون إلى الأسرة المالكة وعدد من كبار رجال الأعمال.

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أبرز الأسماء:

وقالت الوكالة إن الملياردير العليان، الذي يمتلك حصة كبيرة في المصرف السويسري كريدي سويس، يفكر في شراء أسهم في أرامكو بمئات الملايين من الدولارات فيما يبحث الأمير الوليد بن طلال، تخصيص مبلغ كبير للاكتتاب العام.

وأضاف التقرير، أن ممثلي أرامكو يبحثون عن استثمار من عائلة المجدوعي التي تتراوح أعمالها بين توزيع سيارات شركة هيونداي موتور في المملكة إلى تقديم الخدمات اللوجستية والتوزيع والنقل.

كما اتصل ممثلو أرامكو بعائلة التركي، الذين يشاركون في مجالات من العقارات إلى التجارة، وتابعت الوكالة أن شركة أرامكو وممثلي جماعة العليان والتركي والمجدوعي، لم يعلقوا على الأمر.

يُذكر أن الشركة أعلنت أن موعد إصدار نشرة الاكتتاب العام الأولي لأرامكو، سيكون في 9 نوفمبر.







