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2019-11-08 رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة حتى التاسعة متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم.

واشتمل على رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة ومحافظات العلا ،والمهد ،وخيبر ،والحناكية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني مدى الرؤية. وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى التاسعة مساءً.







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