بسمارك تبحث إلحاق المزيد من طلابها بالأكاديمية الوطنية للطاقة في المملكة

2019-11-08

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

يبحث مسؤولو كلية بسمارك الأمريكية BSC، عن فرص لإلحاق المزيد من الطلاب بالأكاديمية الوطنية للطاقة في المملكة.

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ومنذ أكثر من عام، رحبت المملكة بالمشاركة مع BSC، بأول دفعة من الطلاب في الأكاديمية بالدمام، التي تدار من قبل تحالف مُؤلف من الحكومة السعودية وعدد من الشركات التي لها وجود في المملكة، بما في ذلك جنرال إلكتريك، وسيمنز، وشنايدر إلكتريك، وعملاق النفط السعودي أرامكو.

تقدم الأكاديمية مجموعة متنوعة من برامج التدريب على الطاقة، كجزء من خطة “رؤية 2030” لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وتوفر BSC التدريب والمناهج الدراسية لبرامج الدبلوم لمدة عامين كجزء من العقد المبرم مع الأكاديمية.

وصلت أرقام التسجيل في BSC للالتحاق بالأكاديمية الوطنية للطاقة 227 طالبًا، وقال مدير الجامعة، “زاك ألين” إنه متفائل بشأن عدد الطلاب المقيدين في يناير 2020، ويأمل في تحسين تجربة الطلاب للأفضل.

الأكاديمية في الدمام لديها القدرة لاستيعاب ما يصل إلى 400 طالب، ويتم إنشاء حرم أكبر آخر.







