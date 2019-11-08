«النيابة» توجه بتحريك دعوى جزائية تجاه عاملة عنفت طفلا في حضانة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
أصدرت النيابة العامة أمراً بتحريك دعوى جزائية، حول مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر تعنيف طفل في إحدى الحضانات من قبل إحدى العاملات.
وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناء على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه ظهور عاملة في إحدى حضانات الأطفال وهي تقوم بمعاملة أحد أطفال تلك الحضانة معاملة عنيفة ومسيئة معرضة إياه للضرر والإيذاء الجسدي، وبناء عليه، فقد أصدرت النيابة العامة أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً للمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (24، 27، 28) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهرت به، وانطوائه على ما يوجب مباشرة الاختصاص، واستكمال الإجراءات النظامية بحق الجانية؛ والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
وأكد المصدر أن النيابة العامة في هذا الصدد تتابع كل ما ينطوي على إيذاء الأطفال أو تعنيفهم ويشكل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
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