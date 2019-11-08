ولي العهد يوجه بمضاعفة الجهود لاستكمال أعمال مجمع خادم الحرمين للحديث

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) رأس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اجتماع اللجنة العليا المعنية بمتابعة أعمال مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف. واطلع ولي العهد على عرض عن أبرز ما تم إنجازه من أعمال للمجمع. ووجه المعنيين بمضاعفة الجهود لاستكمال أعمال المجمع ليباشر مهماته في خدمة السنة النبوية الكريمة.



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